Corpo é encontrado em desfiladeiro em Itamaraju

Um corpo foi encontra, no final da tarde deste domingo (29), num desfiladeiro entre os bairros Várzea Alegre e Corujão.

Moradores que transitava pela região, notaram os vestígios e no fundo do local estreito.

Nenhum documento que podesse auxiliar na identificação foi localizado. No entanto, uma pessoa com características está desaparecida a cerca de 4 dias.

A equipe do corpo de bombeiros do município de Teixeira de Freitas, foi mobilizado para auxiliar na remoção do corpo.

Um levantamento cadavérico também foi autorizado e o corpo transferido para o IML de Itamaraju. Onde aguardará por reconhecimento dos familiares.

A polícia deverá coletar depoimentos e instaurar inquérito para apurar a morte.