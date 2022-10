Corpo encontrado em porta-malas é de motorista por aplicativo

Os dois corpos que foram encontrados no porta-malas de um carro na Avenida Caribé, perto do aeroporto, já foram identificados. Um deles é o motorista por aplicativo Yuri Vinicius Ribeiro, 26 anos.

Yuri era morador do bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas. Um primo de Yuri, que preferiu não se identificou, contou que ele estava bebendo em um bar, saiu e depois não deu mais notícias. “A gente está tentando entender. Ele estava trabalhando [como motorista por aplicativo] há três meses. De repente estava curtindo, bebendo, e aí não se sabe onde ele foi, nem o que aconteceu”, disse.

Além de trabalhar dirigindo, Yuri também atuava em uma oficina de máquinas de costura. “Ele estava com sonho de sair do país, e estava aumentando a renda dele, juntando dinheiro para ir para Portugal”, completou o primo.

A outra vítima foi identificada como o adolescente Israel Oliveira, 16 anos.

Crime

Os corpos de Yuri e Israel estavam no porta-malas do carro, segundo a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, os dois corpos tinham marcas de tiros. A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionada e expediu as guias de remoção e de perícia. As circunstâncias e a autoria do crime estão sendo apuradas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

