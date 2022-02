Corpo localizado e vídeo com execução, leva a detenção de acusados

Destaque



Publicado em 19 de fev de 2022

O corpo de Gabriel da Conceição Menezes (24 anos) foi localizado num sítio na região ribeirinha do Rio do Macaco no município de Caravelas, na manhã deste sábado (19).

Com marcas de violência e duas perfurações na altura da cabeça, demonstrando uma execução.

Após a localização, os pescadores notificaram as autoridades policiais. Um levantamento cadavérico foi realizado, seguida pela remoção e transferência do corpo para o IML de Itamaraju.

No entanto, com a localização do corpo um vídeo também circulou pelas redes sociais, onde ao menos 2 jovens promoviam a execução e cenas de violência.

A polícia intensificou ações e conseguiram fechar o cerco para Rennier Lourran Souza Soares, Mikael da Silva Ferreira e um adolescente de 17 anos.

Os maiores foram presos e prestaram depoimento a polícia e permanecem detidos aguardando determinação da justiça.

A arma utilizada no homicídio estava em guardada com o adolescente.

A polícia ainda afirma que nos últimos anos tem tornado comum a inserção de adolescentes em práticas criminosas. Sempre ingressados pela promessa de dinheiro fácil. A legislação brasileira assegura às crianças e aos adolescentes o direito à saúde e o acesso às estratégias de redução de danos, conforme preconiza o Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n.º 8.069/1990). Mas um projeto de lei apresentando no Congresso Nacional, sobre redução da maioridade penal tem gerado controvérsias.