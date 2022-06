Corpus Christi: PRF registra queda no número de acidentes e de mortos

A operação Corpus Christi da Policia Rodoviária Federal em todo o país registrou queda no número de acidentes, de feridos e mortos. 75 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o país durante o feriado. 27% a menos que em 2021, quando foram registradas 103 mortes.

Quando comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma leve queda em 9% no número de acidentes. Este ano foram registrados 864 acidentes, 83 a menos do que no ano passado.

Em relação ao número de feridos a redução foi maior, 19%. 810 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Já em 2021 e esse número foi de 1004 feridos.

Ainda de acordo com a PRF, durante os cinco dias de Operação Corpus Christi foram fiscalizados 171 mil veículos e 189 mil pessoas.

Mais de 12.500 policiais trabalharam na operação. 91 motoristas foram presos pelo crime de embriaguez ao volante e 1.221 foram autuados por dirigir sob influência do álcool, 104% a mais que em 2021.

Também nesse período cerca de 600 pessoas foram presas por crimes diversos. A PRF apreendeu mais de mil quilos de cocaína, 12 toneladas de maconha e 68 armas de fogo ilegais.

Segurança Brasília Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional Feriado de Corpus Christi 1:41