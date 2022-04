Corredor da Vitória ganha obras de arte que ‘abraçam’ árvores; saiba o significado

Foto: Daniel Betúllius/Divulgação

Quem circula pelo Corredor da Vitória, em Salvador, já deve ter notado a presença de duas esculturas que abraçam árvores localizadas nas calçadas. Assinadas pelo artista plástico Bel Borba, as obras – compostas, cada uma, por três mãos que envolvem os troncos – são feitas em aço corten, material escolhido pelo escultor para dar vida ao projeto. “Além de ser mais resistente, quando oxida, o aço corten ganha uma cor alaranjada que destaca as formas”, explicou Bel ao portal Alô Alô Bahia. “Evitei ao máximo interferir nas árvores para preservá-las”, reforçou o artista, conhecido pelas obras a céu aberto que dialogam com a cidade.

De acordo com Bel, a ideia do projeto foi do Vitória Boulevard a época de sua inauguração, no fim do ano passado. “A ideia é que as esculturas, cada uma de um lado da rua, formem um portal de entrada para a Vitória e que também simbolizem uma espécie de amparo às árvores. A partir do convite, fiz minha narrativa de criação: conceito, projeto, maquete”, conta.

Foto: Divulgação

Bel ficou lisonjeado com o convite, principalmente por causa do tema. “Faz parte do meu repertório essa abordagem voltada ao meio ambiente. Um motivo a mais para participar desse projeto. O cuidado, a atenção com a natureza são urgentes”, ressalta o artista, que atua desde os anos 1970 e tem em seu portfólio obras espalhadas não só por Salvador, mas também em outros estados e países como Portugal, Espanha, Alemanha e Suíça. Parte do seu legado pode ser conferido através do livro Arte 50 Anos Bel Borba, lançado em versão bilíngue – Português e Inglês. A versão impressa, autografada, pode ser adquirida pelo (71) 99131-9066.

Leia mais no Alô Alô Bahia