Correios transporta donativos para vítimas das enchentes na Bahia

Publicado em 19 de jan de 2022 e atualizado às 10:20

Os Correios estão transportando doações para as vítimas das chuvas na Bahia, em apoio ao Pátria Voluntária — programa do Governo Federal coordenado pelo Ministério da Casa Civil. A contribuição da empresa ocorre com a disponibilização de sua logística para o envio de produtos recebidos pela Defesa Civil do Distrito Federal.

A estatal está movimentando cerca de 24 toneladas de doações, contendo cestas básicas, material de higiene pessoal e de limpeza, cobertores, roupas e água potável. A ação conta ainda com a participação do Corpo de Bombeiros do DF.

O programa Pátria Voluntária busca a promoção do voluntariado de forma articulada entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado, além de incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras, constituindo uma rede de voluntariado para unir quem quer colaborar a quem precisa de ajuda.

Ajuda Humanitária à Bahia — Adicionalmente, os Correios também estão entregando doações de kits de medicamentos e insumos à população da Bahia nos municípios de Amargosa, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Trata-se de outra operação, demandada pela Secretaria de Saúde da Bahia, com o atendimento de mais de 30 mil pessoas desabrigadas em função do desastre natural.

São transportados, diariamente, cerca de 120 kits de medicamentos e insumos (primeiros socorros e EPI para médicos, enfermeiros e bombeiros). A entrega é operacionalizada pelos Correios por se tratar de transporte que requer manuseio especializado, assim como prazos e níveis de segurança diferenciados.

A presença dos Correios em todo o Brasil e a sua capacidade logística contribuem para o desempenho do seu papel de agente de integração nacional. Responsabilidade, respeito às pessoas e integridade são alguns dos valores que definem a identidade corporativa da estatal.

Assessoria de Imprensa