Corrida ao Senado no DF: Flávia tem 31%; Damares, 16%; e Rosilene, 5%

A deputada federal Flávia Arruda (PL) lidera as intenções de voto dos brasilienses para o Senado Federal com a preferência de 31% do eleitorado. A informação é da pesquisa Ipec, divulgada pela TV Globo na noite desta terça-feira (30/8).

De acordo com o levantamento, Flávia continua liderando, apesar do recuo de 5 pontos em relação à última pesquisa realizada pelo mesmo instituto há duas semanas. Na oportunidade, ela tinha 36%.

Em segundo lugar aparece a ex-ministra Damares Alves (Republicanos), com 16% da preferência do eleitorado. A variação em relação à última pesquisa, subiu 1% ponto.

Candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), a sindicalista Rosilene Corrêa tem 5% do favoritismo dos brasilienses. Joe Valle (PDT), que lançou a candidatura na última semana, 3%.

Eleitores que declararam votos brancos ou nulos somam 18%. Os que não souberam ou não quiseram responder são 20%.

Veja números: Flávia Arruda (PL) – 31% Damares Alves (Republicanos) – 16% Rosilene Corrêa (PT) – 5% Joe Valle (PDT) – 3% Tenente Cel. Sousa Júnior (DC) – 3% Doutor Carlos Rodrigues (PSD) – 2% Pedro Ivo (PSol-Rede) – 1% Hélio José (PROS) – 1% Elcimara Souza (PSTU) – 1% Brancos e nulos – 18% Não souberam ou não responderam – 20% A pesquisa Ipec foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1,2 mil pessoas, entre os dias 27 e 29 de agosto, em Brasília. De acordo com o instituto, a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00009/2022.

