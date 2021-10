Corrida Rosa celebra esporte e reforça importância da prevenção do câncer de mama em Teixeira de Freitas

Sociedade



Publicado em 25 de out de 2021 e atualizado às 22:48

Com grande movimentação, os participantes da sexta edição da Corrida Rosa espantaram o frio com a coragem para praticar o esporte. A Prefeitura Municipal Municipal de Teixeira de Freitas apoiou a realização do evento e o prefeito dr Marcelo Belitardo prestigiou a corrida.

“É bonito de ver tantas pessoas reunidas em prol de uma causa tão importante, parabenizo a todos envolvidos, a idealizadora Sandra Drago e todos que colaboraram. Os participantes merecem um parabéns especial e principalmente os vencedores que fizeram o percurso em um tempo fantástico”, destacou.

A Secretaria de Esporte Sandra Drago é a idealizadora deste evento que já chega à sexta edição e se consagra com uma das maiores corridas de rua da região: “É gratificante ver a participação de todas as pessoas que apoiam, mais uma vez foi um grande sucesso e só temos a agradecer por confiar na Corrida Rosa. Nesta edição o apoio será para a Unacon”.

Nas redes sociais, centenas de fotos mostravam a grandeza desta corrida, entre as postagens, grupos de amigos, casais e apaixonados por corridas pintaram de rosa a principal avenida da cidade. O vereador Matheus Guerra em sua fala também parabenizou a realização do evento.

As provas disputadas foram de 3k e 6k e a premiação distribuída foi de R$3 mil em dinheiro, além de vários brindes de patrocinadores.

Do município de Prado, a atleta Eilamar destacou a iniciativa: “Faço questão de participar desta corrida, pela causa, por toda organização e pelo esporte que é maravilhoso”.

E que venham a sétima edição: “Corra, contra o câncer de mama”.

Confira os vencedores desta edição:

Masculino

Jonilson Pinto Prates

Leonardo Alves dos Santos

Adriano Rodrigues Lima

Harrisson Ramos

Marcelino de Souza

Feminino

Carolina Coelho do Rosário

Luziene Araújo de Souza

Eliane Pereira

Kelly Lacerda

Soraia Dias

PCD – Masculino

Marbiel Tavares

Feminino

Natalia Brito