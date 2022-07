Cotação do euro iguala ao dólar pela primeira vez em 20 anos

A cotação do euro se igualou ao preço do dólar pela primeira vez em 20 anos. A moeda da União Europeia chegou a ser negociada abaixo de 1 dólar frente ao euro na manhã desta quarta-feira.

Esta marca foi atingida após o aumento das taxas de juros, proposto pelo Sistema de Reserva dos Estados Unidos. A medida foi necessária para ajudar no controle da inflação crescente no país.

A igualdade na cotação das moedas foi causada também pelos últimos acontecimentos, principalmente a pandemia de covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O professor de economia William Bagdassarian, do Ibmec, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, explica esta relação entre as negociações e o câmbio internacional.

“A economia americana se sobreaqueceu e isso gerou um aumento da demanda internacional, não só nos Estados Unidos, uma demanda geral e trouxe pressões inflacionárias. Também aconteceu na Europa, mas numa escala um pouco menor que nos Estados Unidos. Enquanto na economia americana, a inflação estava um pouco pressionada a economia europeia estava pressionada, mas não tanto. Aí veio a guerra da Ucrânia com a Rússia e a primeira medida que os países europeus tomaram foram as sanções contra a Rússia, com as limitações do gás e do petróleo, que acabou gerando um desaquecimento da economia europeia.”

O professor afirmou ainda que o efeito desta paridade no Brasil deve ser sentido pela indústria e os preços podem aumentar pela perda de competitividade.

Em compensação, alguns itens de consumo podem ter queda nos preços, principalmente se o produto for produzido na Europa ou tiver a matéria prima de lá, como os azeites, vinhos, queijos e chocolates, por exemplo.

*Com supervisão de Raquel Mariano

Economia Brasília Raquel Mariano / GT Passos Igor Cardim* – Estagiário da Rádio Nacional Euro Dolar Cotação 108:00