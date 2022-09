Cotado no Atlético em agosto, Rafinha Alcântara acerta com clube do Catar

O meia Rafinha Alcântara rescindiu contrato com o PSG, da França, e acertou sua transferência para o Al Arabi do Catar. O vínculo será de duas temporadas.

Na última janela de transferências do Brasil, o meio-campista de 29 anos foi cotado no Atlético e no Bahia.

Em 12 de agosto, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, confirmou que Rafinha teve o nome ventilado no clube, mas o cenário para o acerto era complexo.

“Eu não posso negar que existiu uma consulta, mas é muito pouco provável que isso ocorra nessa janela”, disse o executivo ao Superesportes na ocasião.

Filho do ex-jogador Mazinho, tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rafinha chegou ao PSG na temporada 2020/21, mas não conseguiu se firmar. Ele defendeu o clube parisiense em 39 jogos e deu seis assistências.

Rafinha foi emprestado pelo PSG ao Real Sociedad da Espanha na última temporada europeia e marcou um gol em 21 jogos. O clube de San Sebastián foi o sexto colocado no Campeonato Espanhol (LaLiga).

O meia foi revelado pelo Barcelona e também defendeu Inter de Milão (2017/2018) e Celta de Vigo (2019/20).

Novo clube de Rafinha, o Al Arabi é da cidade de Doha e lidera no momento a Liga do Catar.