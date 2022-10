Courtois não se recupera e fica de fora do clássico entre Real e Barça

Courtois será baixa para Carlo Ancelotti no clássico do Real Madrid contra o Barcelona, neste domingo (16/10), pelo Campeonato Espanhol. Segundo o jornal Marca, o goleiro, que sofre de ciatalgia (dor no nervo ciático) desde o mês passado, não se recuperou a tempo.

O jogador não treinou nem com o elenco nesta sexta (14/10). A lesão não progrediu na velocidade esperada, e o Real preferiu não precipitar um retorno que pudesse ter consequências negativas futuras.

O técnico Ancelotti colocará Lunin para ocupar a vaga de Courtois. O goleiro ucraniano disputou os últimos quatro jogos e despertou a confiança do comandante em seu trabalho.

Quem estará de volta será o zagueiro Rudiger, que completou as últimas preparações para o clássico espanhol sem máscara. O atleta teve um corte no rosto em choque durante a partida contra o Shakhtar, mas está apto a jogar.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (16/10), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O embate será um confronto direto pela luta no topo da tabela. Ambos os clubes estão com 22 pontos somados, mas os Culés aparecem como primeiro colocado por conta do saldo de gols (19 x 12).