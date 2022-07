Coutinho perde pênalti, mas Aston Villa vence Leeds em amistoso

O Aston Villa permanece com uma pré-temporada vitoriosa. Em amistoso deste domingo, na Austrália, contra o Leeds United, o time de Steven Gerrard levou a melhor por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Danny Ings, de pênalti. O atacante anotou apenas sete tentos em sua primeira temporada no clube e espera jogar regularmente na equipe no próximo período.

No entanto, o Aston Villa poderia ter construído um placar mais elástico com as inúmeras chances perdidas. Entre elas, a cobrança de pênalti perdida por Coutinho.

O Lions agora encara o Brisbane Roar na próxima quarta-feira, enquanto o Leeds enfrenta o Crystal Palace na sexta.