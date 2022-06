Couve-flor assada com pesto é receita vegana gostosa e prática

Você que adora receitas com uma pegada vegana ou somente gosta de variar o cardápio de vez em quando, não pode perder essa. Nutritiva e saborosa, a receita da couve-flor assada com molho pesto vai te deixar com água na boca. Veja abaixo o passo a passo e aproveite:

INGREDIENTES:

1 couve-flor inteira (500 g)

½ colher (chá) de sal

¼ colher (chá) de pimenta-do-reino

1 ramo de sálvia

1 dente de alho laminado

½ xícara (chá) de óleo de girassol (125 ml)

Folhas de salsa

Picles de cebola roxa

Pesto de salsa

½ maço de salsa (80 g)

¼ xícara (chá) de nozes (25 g)

½ xícara (chá) de óleo de girassol (125 ml)

Raspas de 1 limão-siciliano

½ colher (chá) de sal

PREPARO:

Para o pesto de salsa, bata todos os ingredientes no liquidificador, até ficar homogêneo. Reserve.

Tempere a couve-flor com o sal e a pimenta-do-reino. Junte a sálvia e o alho ao óleo de girassol.

Coloque a couve-flor em uma assadeira e regue com o óleo. Asse em forno preaquecido (220 °C) por 10 minutos. Abra o forno e regue a hortaliça com o óleo da própria assadeira. Repita a cada 5 minutos, até completar 30 minutos de cozimento no total. Retire do forno, regue com o pesto e, antes de servir, enfeite com as folhas de salsa e picles de cebola roxa. Depois de pronto, é só saborear!

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 1h

Essa receita é cortesia da Soya

