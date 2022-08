Covid-19 está em queda pela sétima semana seguida no Rio de Janeiro

Pela sétima semana consecutiva, seguem em queda os indicadores precoces da covid-19 divulgados hoje (12) pela Secretaria de Estado de Saúde, com dados dos 92 municípios fluminenses.

A análise do Panorama Covid-19, divulgado semanalmente, considera os dados registrados na semana de 1° a 7 de agosto. Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual caíram 23% em relação à semana anterior, apresentando a menor média diária dos últimos dois meses.

Na semana de 25 a 31 de julho, a média diária de atendimentos nas UPAs foi de 212, sendo 156 de adultos. Já na semana de 1° a 7 de agosto, a média diária foi de 163 atendimentos, sendo 111 de adultos.

“Estamos retornando para o cenário zero do Plano de Contingência para Covid-19. Isso quer dizer que estamos com um cenário de queda sustentada em todos os indicadores precoces”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, que reforçou a necessidade de imunização:

“Continuamos monitorando a doença e precisamos que a população faça a sua parte, retornando aos postos de saúde para completar o esquema vacinal e receber as doses de reforço.”

Testagem

As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR mantêm a tendência de queda. Na primeira semana de agosto, foram realizados em média 3 mil testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 7%. Em relação ao RT-PCR, foram analisados, em média, 330 exames por dia, com positividade de 5%.

Já na semana anterior, de 25 a 31 de julho, a positividade dos testes de antígeno estava em 10% e a dos exames de RT-PCR, em 7%.

Para consultar o número de internações, óbitos e taxa de cobertura vacinal, basta acessar o Painel de Monitoramento da Covid-19.