Covid-19: Rio aplica 2ª dose de reforço em pessoas com 18 anos ou mais

A Prefeitura do Rio começou a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. De acordo com a prefeitura, o intervalo entre as doses de reforço deve ser de, pelo menos, 4 meses.

A ampliação da faixa de idade para a segunda dose ocorre no momento em que 80 mil doses da vacina AstraZeneca estão com dada de vencimento para a próxima terça-feira (2), no Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não confirmou se a decisão de ampliar a faixa etária foi tomada devido ao vencimento dos imunizantes.

Em nota, a SMS informou que “para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação das doses anteriores”. Os locais e horários dos postos de vacinação podem ser consultados em coronavirus.rio/vacina.

De acordo com a secretaria, quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante. Nesse caso, a orientação é procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19.

Segundo dados atualizados hoje às 11h, na cidade do Rio de Janeiro, das 3.853.737 pessoas que receberam as aplicações de reforço, 1.451.501 pessoas foram imunizadas com a segunda dose.

Aproximadamente 3,3 milhões de pessoas estão com doses da vacina contra covid-19 em atraso no município do Rio. “Desse total, cerca de 544 mil pessoas não completaram o esquema de vacinação primário, ou seja, ainda não receberam a segunda dose. Quanto à dose de reforço, aproximadamente 1,75 milhão de pessoas não receberam a primeira dose e 1 milhão, a segunda”, completou.