Covid-19: Rio aplica nova dose de reforço em quem tem 65 anos ou mais

A cidade do Rio de Janeiro começa a aplicar hoje (4) a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 para idosos com 65 anos de idade ou mais. Poderão ser imunizados aqueles que receberam a primeira dose de reforço há quatro meses ou mais, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Também podem ser imunizados com essa nova dose pessoas com imunossupressão que tenham 18 anos ou mais.

Segundo o calendário de vacinação do município, as pessoas que têm 60 anos ou mais receberão a segunda dose de reforço a partir do dia 11 de maio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 63% da população adulta do Rio de Janeiro receberam a primeira dose de reforço contra a covid-19. Já a segunda dose de reforço foi aplicada em 41,1% dos idosos com 80 anos ou mais.