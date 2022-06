Covid-19: Salvador inicia aplicação da 4ª dose em pessoas com 50 anos ou mais

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou que irá montar uma “megaestrutura” para iniciar a aplicação da 4ª dose da vacina para pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde com idade igual ou superior a 18 anos.

A estratégia ainda trará o retorno de três pontos drive-thru exclusivamente na sexta (10) e no sábado (11), quando acontece o dia D de imunização contra o coronavírus na capital.

Para ter acesso a dose de reforço, as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais devem ter um intervalo de quatro meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, estão habilitados aqueles que tomaram até 10 de fevereiro de 2022. Além disso, é necessário ter o nome na lista do site da SMS.

Os postos de saúde vão funcionar das 08h às 16h, a lista completa será divulgada até o final da tarde desta quinta (09) no site.

O titular da pasta, Décio Martins explica que as estratégias extraordinárias na cidade são alusivas ao Dia da Imunização comemorado nesta quinta-feira (9) em todo o país. “A melhor forma de cuidarmos da nossa população é ofertando vacina para salvar vidas, prevenir doenças e infecções. Atuamos diariamente para garantir não só as campanhas, mas também as imunizações de rotina para os soteropolitanos de qualquer faixa etária, tudo isso, de forma gratuita apoiado pela eficiência do Sistema Único de Saúde”.