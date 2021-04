Covid-19: Secretaria Municipal de Saúde inicia vacinação de policiais militares com mais de 50 anos

Para ampliar os grupos que tem recebido a vacinação contra Covid-19, após a autorização do Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, iniciou a vacinação de Policiais Militares na 87ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Teixeira de Freitas com mais de 50 anos que atuam no município.

Atualmente, este grupo conta com 34 militares e que serão convocados para receberam a vacina.

A campanha de vacinação tem avançado conforme o município recebe novas doses, outro grupo que já iniciou a vacinação são pacientes que fazem hemodiálise