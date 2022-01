Covid-19 volta a matar no município de Itamaraju

Destaque



Publicado em 29 de jan de 2022 e atualizado às 18:06

Com a taxa crescente de contaminação e identificação da variante ÔMICRON no município de Itamaraju.Surgiu uma nova preocupação com a morte de uma paciente de 67 anos, diagnosticada positivamente em (28) de janeiro de 2022 para a infecção do COVID-19.

Os órgãos municipais lamentaram o caso, no entanto, divulgaram novos casos de pessoas contaminas. Desde o início da pandemia 157 pessoas perderam a batalha para o Coronavírus no município.

Na postagem ainda afirma que 333 pessoas estão em recuperação, onde 03 pacientes permanecem internados no Hospital Municipal de Itamaraju, porém 02 (dois) outros estão em Unidades de Saúde do Estado e 40 pessoas aguardam resultados.

No momento, a principal forma de prevenir a infecção da COVID-19 e suas variantes é se vacinar na periodicidade indicada por cada fabricante.

Além disso, é importante manter os cuidados propostos pelos órgãos de saúde, como evitar lugares cheios ou ambientes fechados, usar máscaras de proteção e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.