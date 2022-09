Coxas volumosas de Kelly Key fazem a mini saia subir e calcinha quase fica à mostra

Com tudo em cima! Kelly Key estrelou uma nova campanha e compartilhou o ensaio com os seguidores do Instagram neste sábado (03), fazendo o maior sucesso nas redes sociais. A musa fitness modelou para a coleção de roupas, mas chamou atenção com seu corpão deslumbrante, claro.

Na ocasião, a cantora de “Baba Baby” usou um look todo trabalhado nos tons cor de rosa, que está fazendo um baita sucesso na tendência “Barbiecore” entre as celebridades. Mas não somente isso, Kelly ainda esbanjou o shape definidíssimo ao posar bem à vontade com os looks ousados da coleção.

“Essa sim é uma verdadeira Barbie”, disparou uma seguidora, exaltando a musa nos comentários da publicação, que contou com diversos cliques diferentes. “Ela entregou tudo com esses looks perfeitos”, elogiou outro fã da cantora. “Meu sonho ter esse corpão”, babou outra internauta. Confira a sequência de fotos:

Kelly Key abre o jogo sobre procedimentos estéticos: “Tenho quase 40 anos” Hablou mesmo! Recentemente, Kelly Key recebeu uma chuva de críticas dos internautas por fazer alguns procedimentos estéticos. A musa fitness, que costuma compartilhar sua rotina de exercícios e alimentação saudável, revelou que é muito transparente com os fãs e afirmou que consegue manter o corpo apenas com uma boa rotina, mas não descarta os procedimentos estéticos para coisas pontuais.

“Eu sou sempre muito transparente. Refiz o seio, refiz a cicatriz da cesariana que tinha ficado alta, fiz uma lipozinha aqui atrás [nas costas] para dar uma cavadinha… afinal de contas, tenho quase 40 anos, tenho história”, começou em seu desabafo no Instagram Stories.

“Compartilho com vocês quando faço botox, preenchimento, porque acho importante não esconder esse tipo de coisa. Durante anos, ninguém falava sobre isso. Era algo que as pessoas olhavam de forma pejorativa, e é algo extremamente importante, principalmente na fase madura da mulher. Informações como modulação hormonal fazem toda a diferença no nosso humor”, continuou a musa, que ainda negou ter feito lipoaspiração.

“Não é que porque eu falo sobre algumas coisas que eu também tenha feito outras coisas. Não. Tudo que eu fiz, eu falei, não escondi. Isso não desmerece a minha conquista. Aliás, eu nunca fiz essa tal de lipo HD, e não teria nenhum problema em dizer se tivesse feito. Há um ano eu operei a vesícula. Fiquei um ano sem treinar pesado e fazer abdominais, e voltei há alguns meses”, finalizou.

