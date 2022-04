Crackdown 4 pode estar em desenvolvimento

Crackdown é uma franquia bastante antiga que começou lá em 2007, com o primeiro título sendo lançado exclusivamente para o Xbox 360, após isso o jogo ganhou uma sequência, Crackdown 2 (2010).

Depois de vários anos, sendo exatamente em 2019, foi lançado o terceiro e último jogo da franquia, que no final foi um grande fracasso. Os jogadores odiaram o jogo de todas as maneiras, o jogo também foi super mal recebido nas avaliações.

Com tanta coisa negativa em torno Crackdown 3, seria normal a franquia ir parar na geladeira por um longo período, mas segundo novas informações dos antigos desenvolvedores de Crackdown 3, uma sequência pode estar em desenvolvimento.

No perfil do LinkedIn de James Goddard, Mark Simon e Dave McCrate, que estiveram envolvidos no desenvolvimento Crackdown 3, foi encontrado que os três estão trabalhando em alguns projetos não anunciados da Microsoft e há vários anos.

Isso pode indicar que os três nomes podem realmente estar trabalhando em uma sequência de Crackdown 4 ou estamos falando que três jogos diferentes e ainda não anunciados, estão em desenvolvimento.

Mas aí fica a dúvida do ar, após o grande fracasso de Crackdown 3, a Microsoft ainda está dando uma chance para a franquia? Bem, só o tempo dirá…