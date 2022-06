Creche se pronuncia sobre caso de menino negro fantasiado de macaco

São Paulo – Após uma mãe alegar que seu filho de 3 anos foi vítima de racismo em uma creche na zona leste de São Paulo, a unidade escolar administrada pela Associação Evangélica Monte Carmelo se pronunciou nas redes sociais.

Stephanie Silva contou ao portal G1 que professoras do Centro Educacional Infantil (CEI) Monte Carmelo II fizeram o menino, negro, usar uma máscara de macaco. A creche emitiu um comunicado tratando a acusação como “injusta” e que “todas as medidas judiciais já estão sendo tomadas para o devido esclarecimento real dos fatos”.

Veja a nota publicada no Instagram.

Entenda o caso

A unidade escolar realizou um evento com o tema “circo” para comemorar os aniversariantes do mês e os pais deveriam enviar os filhos fantasiados. Stephanie vestiu o filho com roupa de palhaço, mas em vídeo publicado nas redes da creche viu que seu filho aparecia com uma máscara de macaco. No vídeo, as outras crianças cantavam para o menino: “Você virou, você virou um macaco”.

“Ele não pediu para ser o macaco, a professora escolheu ele. Ele é uma criança muito alegre, muito ‘espoleta’, e no vídeo dá pra ver que ele está desconfortável, está perdido ali”, disse a mãe ao G1.

No Instagram, Stephanie compartilhou sua tristeza com o ocorrido. “Me doeu como mulher preta, mas me dói o dobro como mãe de um filho preto. Como explicar após a representação que eles não podem chamar o amiguinho preto de macaco? Até quando nós pretos seremos escolhidos ‘equivocadamente’, como disse a escola, para representar um macaco?”, desabafou.

A gravação não está mais nas redes da escola. Stephanie registrou um boletim de ocorrência no 64° DP da Cidade AE Carvalho.

A Secretaria Municipal da Educação está apurando o caso e afirmou que vai notificar a Associação Evangélica Monte Carmelo, que administra o CEI, para que ela se explique.

