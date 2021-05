Cremeb reforça orientações para médicos atestarem comorbidades através de plataforma digital

O Cremeb – Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia emitiu uma nota oficial reforçando as orientações para os médicos atestarem comorbidades através de plataforma digital desenvolvida pela Secretaria Municipal da Saúde para cadastro dos pacientes da vacinação da Covid-19.

“Desenvolvemos uma tecnologia para tornar mais simples e eficaz o trabalho desenvolvido pelo médico durante a avaliação do paciente com comorbidade, justamente para valorizar essa categoria que tem desempenhado um papel de protagonismo no enfrentamento da pandemia”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Para garantir segurança e evitar fraudes no processo de imunização, a Prefeitura disponibilizou uma plataforma virtual (www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br) para viabilizar o cadastramento das pessoas com comorbidade residentes na capital baiana e que têm idade entre 18 e 59 anos. O acesso ao dispositivo é restrito ao médico que utiliza a mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb.

De acordo com o Cremeb, a iniciativa facilita o trabalho dos médicos, uma vez que a ferramenta suprime a necessidade de emissão de relatório. “Além de ser um ato solidário, o procedimento é seguro e muito simples. Ressaltamos ainda que esta iniciativa é uma valorização do Ato Médico, visando a saúde dos pacientes”, descreveu a nota.

Confira o passo a passo:

1 – Ir até o site

https://comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br/comorbidades/FormPesquisaComprovanteComorbidades.aspx e verificar se o nome já consta na lista das pessoas elegíveis para vacinação;

2 – Caso não esteja na lista, o portador da comorbidade deve procurar o médico onde é acompanhado – tanto da rede pública quanto da rede privava;

3 – O médico vai analisar o relatório clínico do paciente e verificar se o mesmo está dentro das comorbidades elencadas pelo Plano Nacional de Imunização;

4 – Caso esteja elegível, o médico incluirá o nome do paciente na lista de habilitados para campanha de vacinação contra Covid-19 através do portal www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br ;

5 – O nome do paciente estará disponível no portal da SMS no dia subsequente ao cadastro efetuado pelo médico.