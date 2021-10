CRF-BA realiza curso de Administração de Injetáveis na Faculdade FACISA em Itamaraju

Destaque



Publicado em 2 de out de 2021 e atualizado às 01:53

Com o objetivo de capacitar e treinar os estudantes do Curso de Farmácia para aplicação de medicamentos injetáveis nas principais vias de administração, ao final do mês de Setembro o CRF-BA promoveu um curso de capacitação na Instituição de Ensino Superior FACISA, no município de Itamaraju.

O curso foi ministrado pelo farmacêutico Dr. Vinícius Jackson Silva Pimentel e na oportunidade os acadêmicos puderam aprender sobre as resoluções que regulamentam a prática de aplicação de medicamentos injetáveis, este que também capacita os farmacêuticos sobre protocolos a seguir, além de motivar e aprimorar a segurança no ato do serviço.

O curso ocorreu no Auditório da Instituição e os representantes do CRF-BA foram recepcionados pelo Diretor da Facisa, Professor Dr. Jackson Cordeiro e pela Coordenadora do curso de Farmácia, professora Nathalia Lima.

Foi um dia inteiro de muito aprendizado, pela manhã os acadêmicos participaram das aulas teóricas e no período da tarde finalizaram as aulas práticas.

“Agradecemos ao CRF-BA que em parceria com a nossa instituição FACISA nos proporcionou essa experiência muito enriquecedora para o nosso currículo. Parabenizamos ao farmacêutico Dr. Vinícius pela didática e por todo o conhecimento compartilhado, destacou Claudionor Ferreira, acadêmico do 7° Período de Farmácia.

Ao final do evento foi realizada a entrega de certificados e para o encerramento foi servido um Coffee Break. O evento foi aberto ao público e contou com a participação de acadêmicos do Curso de Enfermagem e profissionais da área da Saúde do Município. Os alimentos arrecadados no ato da inscrição foram encaminhados para doação.

Com | Informações CRF-BA