Criador de God of War diz que modelo de negócio da Sony não é mais sustentável

Nessa nova geração parece que a Sony está fazendo algumas alterações em seu modelo de negócios, expandindo o alcance de suas IPs com lançamento para novas plataformas e também planejando o lançamento de diversos títulos GAAS.

De acordo com David Jaffe, criador da franquia God of War, a Sony que conhecemos será bbem diferente daqui a 5 anos. Para o ex-desenvolvedor, o modelo atual de negócios da Sony é insustentável.

[Ela] não será a mesma daqui a 5 anos. Ela não pode se dar ao luxo de ser a mesma. Vocês ainda terão seus jogos AAA, mas eles terão que mudar para sobreviver. Eles não tem o mesmo dinheiro que a Microsoft tem, então parece que eles estão arriscando com esses 10 jogos como serviço que eles estão fazendo. Consegue imaginar se dois ou três deles darem certo? Imagine a Sony ter seu próprio Fortnite.

Quando fala que a Sony não será a mesma daqui a alguns anos, Jaffe quer dizer que a empresa não lançará seus jogos narrativos pelos quais é conhecida com tanta frequência quanto atualmente. Quanto aos GAAS que a empresa irá lançar, ele afirma que a maioria deverá fracassar, já que esse é um espaço concorrido.

No entanto, Jaffe diz que não enxerga outra solução para a Sony. Embora afirme que os jogos da empresa sejam mais artísticos e com maior valor de produção que sua concorrente, eles terão que mudar um pouco, tentando alcançar um público mais jovem.

Para ele, a Xbox está moldando o futuro dos jogos, e se a Sony não se adaptar, ele não enxerga outra solução que não seja virar uma empresa third ou vender seus estúdios de desenvolvimento para outras publicadoras.

Aquisição da Activision e Sony barrando jogos no Xbox Game Pass

Outro assunto que o ex-desenvolvedor entrou foi na questão de que a Sony estaria pagando estúdios de terceiros para que não colocassem seus jogos no Game Pass, o serviço de assinatura da Microsoft.

Apesar de muitos usuários terem demonstrado descontentamento com isso, David Jaffe afirma que isso é algo normal, se tratando apenas de competição dentro da indústria e parte comum do negócio.

Já falando sobre como a Sony disse em documentos que outros estúdios não conseguiriam competir com Call of Duty, Jaffe afirma que com esse comentário a empresa fez com que seus próprios estúdios parecessem incompetentes.

Quanto as alegações da Sony em tentar barrar a compra, Jaffe afirma que a Sony sabe que não possui legalidade para isso e pode estar apenas tentando atrasar a aquisição o máximo possível.