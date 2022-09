Criador do Rock in Rio coloca show de Ludmilla entre ‘os melhores que o festival já teve’

Quatro dias após se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio, o show de Ludmilla segue repercutindo pelo país. A cantora carioca lotou o segundo palco do evento e fez um dos shows mais aclamados pela mídia e pelos fãs, tendo tocado funk, rap, pagode e pop. Depois de eleito como o melhor show de artista nacional da edição pelo G1, a apresentação de Ludmilla recebeu elogios do próprio dono do Rock in Rio, Roberto Medina. “Tô em choque, acabei de recebe uma ligação do Roberto Medina, criador do Rock in Rio, me dizendo que o meu show foi um dos melhores que o Rock in Rio já teve. Todo o esforço valeu à pena”, escreveu Lud em sua página oficial do Twitter. Essa foi a segunda vez que a cantora se apresentou no Sunset e já tem coro para o Palco Mundo na próxima edição. A apresentação custou R$ 2 milhões.