Criança de 10 anos morre atingido por tiro, caso é investigado como acidental

Uma criança de apenas 10 anos morreu vítima de acidente com arma de fogo num distrito do município de Belmonte, neste domingo (03) de abril.

A criança identificada como Pedro Jorge do Vale Nascimento (10 anos), morreu ao ser atingido por um disparo de espingarda que lhe atingiu a região da cabeça.

O fato ocorreu no povoado de Santa Maria Eterna, o menor e seu irmão manuseavam a espingarda, que teria caído e disparado acidentalmente.

Os garotos realizavam tarefas (limpeza e remoção de objetos) a pedido da genitora, quando teria ocorrido o acidente.

As autoridades policiais foram informadas e um exame pericial foi promovido.

A família e população do pequeno povoado lamentaram a tragédia. No momento do trágico o pai estava trabalhando.