Criança de 11 anos vítima da chacina, morre em unidade hospitalar

Destaque



Publicado em 31 de out de 2021 e atualizado às 18:32

Raléria Das Mercês Silva (11 anos), estava internado no hospital de municipal de Itamaraju. Mas devido às complicações, acabou não resistindo e morreu durante a tarde deste domingo (31) de outubro.

A menor foi socorrida por populares, onde havia sido baleada com dois disparos, que lhe atingiu a região abdominal e coluna. Chegou a passar por procedimento cirúrgico para remoção dos projéteis.

A pequena chegou na unidade hospitalar consciente, mas tornou-se a 5ª vítima do crime que chocou a região. Sua mãe, a puérpera “Juvemara das Mercês Silva” também foi baleada, recebeu atendimento e foi liberada.

Seguindo protocolos a polícia civil, foi informada sobre a morte e o levantamento cadavérico foi autorizado. O corpo foi transferido para o IML e passará por exames periciais antes mesmo da liberação aos familiares.

A chacina

A polícia ainda tenta apurar o caso, no entanto, durante a tarde de sábado (30) oito pessoas foram baleadas, quando estariam numa propriedade rural às margens da BR-101.

O local fica entre as cidades de Itamaraju e Itabela, área do distrito de Montinho, pertencente ao município de Itabela. Três pessoas morreram no lugar.

As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Itamaraju, momentos após receberem atendimento uma das mulheres não resistiu aos ferimentos e morreu na ala médica.

A pequena Raléria, foi a quinta vítima. Na lista de mortos estão Simoni Souza das Mercês (31 anos), Aliete Souza das Mercês (46 anos), Gean Vieira da Silva (42 anos) e ex-servidor público Edson da Silva Pereira (42 anos), que visitava a família no momento do ataque.

A polícia ouviu testemunhas e uma das linhas de investigações está ligada ao depoimento promovido Juvemara das Mercês Silva.