Criança de 8 anos morre após ter a casa invadida por homens armados

Dois suspeitos, ainda não identificados pela Polícia, invadiram uma casa na cidade de Várzea da Roça, na Chapada Diamantina, e mataram uma criança de oito anos com tiros, na tarde de terça-feira (14).

O crime aconteceu na Avenida Euzébio, no centro da cidade. De acordo com a Polícia, os suspeitos tinham como alvo José Nilson dos Santos, de 50, que também foi atingido, e morreu no local.

O garoto, Mikael Santos de Araújo, chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, a cerca de 200 km de Várzea da Roça, mas não resistiu. Não foi especificado o grau de parentesco que as vítimas tinham.

A Delegacia Territorial de Várzea da Roça está apura as mortes.