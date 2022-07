Criança morre ao atirar na própria cabeça com arma do pai

Um caso que chocou os moradores da cidade de Ferraz de Vasconcellos, em São Paulo, na última segunda-feira (11). Uma criança, de nove anos, morreu após atirar na própria cabeça com a arma do pai, que é policial militar.

O menino chegou a ser socorrido pelos pais, mas não resistiu e morreu no hospital. Segundo informações do G1, o menor encontrou a pistola do pai após sair da sala da casa e ir em direção à cozinha. O pai estava no quarto descansando, quando ouviu o disparo.

Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio e omissão de cautela, de acordo com o Estatuto do Desarmamento. O pai da criança informou que possui o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), por isso a pistola estava na residência.

Ainda na DP de Ferraz de Vasconcellos, o policial comentou que mostrou a arma para o filho, a fim da criança ver que ela era perigosa. O menino foi enterrado na terça-feira (12), sob forte comoção da família.