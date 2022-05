Criança morre após colisão entre veículos na BR-158; motorista fugiu

Goiânia – Uma menina de sete anos morreu após um grave acidente de trânsito na BR-158, no trecho que passa pelo município de Piranhas, município goiano próximo da divisa com o Mato Grosso. O fato ocorreu na manhã de domingo (29/5).

Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro modelo Gol bateu em uma caminhonete Hilux que seguia no sentido do Mato Grosso. Dentro da caminhonete tinha um casal e duas crianças, um menino de nove anos e uma menina de sete, que morreu a caminho do hospital.

O homem que dirigia o Gol fugiu do local após o acidente. Testemunhas relataram que ele estava pescando e bebendo em um rio da região e tinha saído para comprar mais bebidas em um bar. Essas testemunhas disseram que ele estava embriagado.

Ainda segundo a PRF, dentro do carro havia latas de cerveja. O acidente aconteceu no momento em que essa caminhonete tentava cruzar a rodovia. Os outros ocupantes da caminhonete tiveram apenas ferimentos leves.

