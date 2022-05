Um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais foi preso no município de Araguaína (TO), nessa quinta-feira (26/5). A ação integrada do Ministério Público mineiro, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) resultou no cumprimento do mandado de prisão contra Joldean Lopes de Oliveira, de 34 anos. Ele integrava a quarta lista do Procura-se e foi o 10º a ser preso entre os alvos prioritários do Sistema de Segurança Pública.

Mais sobre o assunto Brasil Criminoso da lista dos mais procurados de MG é preso na Bahia



Justiça PRF prende em Luziânia criminoso procurado pela justiça de Guarulhos



Também conhecido como Nego, o homem atacava de forma violenta bancos, carros-fortes e transportadoras de valores. Ele foi condenado pela Justiça por participar de uma quadrilha que atuou em Alterosa, no Sul de Minas.

Saiba mais no portal BHAZ, parceiro do Metrópoles.

O post Criminoso da lista de mais procurados de Minas é preso no Tocantins apareceu primeiro em Metrópoles.