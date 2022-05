Criminoso se entrega à polícia e sequestro em residência termina em São Paulo

Um criminoso invadiu uma casa no bairro de Moema, na Zona Sul da cidade de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 27, e manteve seis pessoas reféns. Segundo a polícia, ele faz parte de um grupo que rouba residências. Ao todo, 11 pessoas estavam na casa, localizada na Rua Comandante Ismael Guilherme, sendo que cinco conseguiram sair do local antes de o assaltante fazer o restante de refém. A Polícia Civil afirma que o criminoso estava com um revólver e manteve o dedo no gatilho durante a negociação.

Para se entregar, o homem, que não teve a identidade revelada, exigiu a presença da esposa e de seu advogado, com o qual conversou por videoconferência. Todos os reféns foram liberados sem ferimentos. “É uma situação que preocupa. Temos que segurar esse pessoal na cadeia”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves. “Tudo com passagem, tudo ladrão de residência. O que a gente tem que fazer é segurar esse pessoal na cadeia, porque eles estão na rua. O bairro é bem tranquilo, conheço bem a região”, continuou o delegado.

Após o fim das negociações, o coronel Eric, da Polícia Militar, também deu mais detalhes sobre a ocorrência. “Uma das vítimas fez contato com a PM. Houve um início de troca de tiros. A primeira viatura efetuou dois disparos. Na verdade, um dos indivíduos tentou fazer a imersão para outra residência e foi preso. O outro, que ficou mais de uma hora em um dos cômodos, com seis reféns, se rendeu após muita negociação com o Gate.” Há um terceiro suspeito, mas a polícia não divulgou informações sobre ele.