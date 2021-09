Criminosos usam cheques furtados para aplicar golpes no comércio de Itamaraju

Destaque



Publicado em 24 de set de 2021 e atualizado às 22:05

Ao menos três empresas foram vítimas de dois golpistas que agiram nos comércios de Itamaraju e Prado, durante esta semana.

Familiares tem vivenciado dias de muita truculência, depois que Marcus Vinicius de Souza Lins, um itamarajuense que atualmente reside na Europa, acabou tendo um talão de cheque furtado. Os golpistas têm efetuado compras no comércio e retirado os produtos nas empresas.

Constantemente os familiares tem recebido ligações ou visita de proprietários das empresas com informações sobre os golpes aplicados em empresas de materiais de construção, botiques e até uma concessionária de veículos.

Na ocasião Marcus Vinicius de Souza Lins, registrou um boletim de ocorrência em 27 de agosto de 2021 data do furto, que ocorreu no Bairro Bela Vista, antes de regressar ao país onde reside. No entanto, nos últimos dias várias consultas foram efetuadas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Os familiares procuraram a imprensa para informar aos comerciantes da cidade e região para não realizarem as vendas com cheque nominal a essa pessoa.

A polícia investiga o caso e orienta denunciar aos números 190 (PM) e 197 (PC). As investigações tentam localizar um suspeito de nome José Mateus e um segundo envolvido nos golpes.