Crise ou estratégia? Marcas apostam em micro influenciadores para campanhas nas redes sociais

Perfis com até 10 mil seguidores passam a ser opções mais assertivas para relacionamento estratégico entre as empresas e o público

Antes ignorados por possuírem um pequeno número de seguidores, os nano (ou micro) influenciadores têm se consolidado como tendência para a nova era do marketing de influência. Em média, os perfis acumulam entre 1 mil e 10 mil seguidores e oferecem uma relação mais consistente e íntima com o seu público, refletindo experiências autênticas e reais, ou seja, isso se converte em seguidores fiéis.

Visto como uma das maiores qualidades dos nano influenciadores, a disponibilidade e acessibilidade geram um envolvimento maior com os seguidores, além da promoção de um diálogo mais humanizado e uma relação de maior confiança. Ou seja, nos perfis menores, a relação se estabelece de maneira consistente, pois os seguidores conseguem, por exemplo, tirar dúvidas, opinar e participar ativamente das ações desenvolvidas ali.

A Youpper Insights, empresa especializada em Pesquisa de Mercado, Planejamento de Marketing e Relacionamento, aponta que com o constante avanço das tecnologias digitais e popularização das redes sociais, as marcas devem ficar mais atentas às necessidades específicas de seus consumidores. “As corporações precisam estar preparadas para fornecer muito mais do que conteúdo, é fundamental estar disponível para responder quem navega nas redes”, afirma Diego Oliveira, CEO da YOUPPER.

Outro motivo que tem impulsionado a procura de grandes marcas por nano influenciadores, é que esses perfis possuem boas e verdadeiras performances de engajamento, além de um público muito segmentado. Seja por nicho, idade ou gênero, os perfis tendem a apresentar grupos de seguidores muito específicos. Isso facilita a criação de estratégias de marketing e tornam as parcerias mais eficazes.

Além do engajamento direto e contínuo, outro atrativo do uso dos nano influenciadores é o baixo custo de ativação frente ao bom histórico de resultados. Há também a possibilidade de ter mais autonomia na definição das parcerias e a apresentação da marca através do marketing mais persuasivo. Nesse cenário, com a ajuda dos nano influenciadores, as marcas passam a conversar mais aberta e diretamente com seu público, atingem pessoas reais e promovem interações mais duradouras.

Diego Oliveira, CEO da Youpper Insights, conta que a consultoria nesse processo de aproximação entre marcas e nano influenciadores funciona através de pesquisas de mercado específicas e segmentadas, com intuito de quantificar as necessidades e possibilidades dessas relações. “A partir da necessidade de ter uma consultoria mais especializada, produção de conteúdo mais técnico e elaborado, estamos realizando um mapeamento dos perfis de nano influenciadores que estariam habilitados a participar de um projeto de impulsionamento”, explica.

O planejamento tem como objetivo auxiliar no processo de construção, além de “facilitar esse relacionamento com os nano influenciadores, impulsionando o trabalho deles ao disponibilizar um suporte técnico que nem todos têm como investir através da nossa consultoria”, detalha

O projeto ainda está em fase de elaboração, mas Diego adianta que o processo será composto de etapas de assessoria aos nano influenciadores selecionados que já fazem o trabalho de divulgação com marcas parceiras.

Por | criativospr