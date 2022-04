Cristiano Ronaldo, do United, bate marca de 100 gols no Campeonato Inglês

Apesar da derrota para o Arsenal, Cristiano Ronaldo tem motivo para se orgulhar ao atingir a marca de 100 gols na Premier League. O português marcou o único gol do Manchester United neste sábado no resultado negativo por 3 a 1.

Nesta temporada, o craque já balançou as redes 16 vezes no torneio nacional desde que retornou ao Old Trafford. Em sua primeira passagem pela equipe inglesa, entre 2003 e 2009, Ronaldo marcou 84 tentos em 196 partidas.

Ao todo, o atacante possui 140 gols pelo Manchester United. Porém, o triunfo deste fim de semana foi especial, já que foi o primeiro marcado após a morte de seu filho.

No duelo contra o Arsenal, Cristiano Ronaldo recebeu novas homenagens. Quando o marcador chegou aos sete minutos, os torcedores presentes nas arquibancadas aplaudiram o jogador, assim como no duelo diante do Liverpool.