Cristiano Ronaldo fica atrás de Fabinho e Casemiro na Bola de Ouro

O português Cristiano Ronaldo ficou atrás dos brasileiros Fabinho e Casemiro na edição de 2022 da Bola de Ouro, realizada pela revista France Football.

O atacante do Manchester United terminou na 20ª posição no prêmio, enquanto Fabinho, volante do Liverpool, acabou no 14 º lugar, mesma posição de Rafael Leão (Milan).

O também volante Casemiro, companheiro de CR7 no United, dividiu a 17ª colocação com Dusan Vlahovic (Juventus), Luis Diaz (Liverpool).

Além de Casemiro e Fabinho, o Brasil tem mais um representante: Vinicius Junior, do Real Madrid. Neymar e Lionel Messi ficaram fora da lista de 30 finalistas divulgada em agosto.

O vencedor da Bola de Ouro será conhecido nesta segunda-feira (17).