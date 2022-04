Cristiano Ronaldo marca, mas Manchester United perde para Arsenal no Inglês

O Manchester United não conseguiu se reerguer no Campeonato Inglês após a goleada sofrida pelo Liverpool. Na manhã deste sábado, pela 34ª rodada, a equipe saiu derrotada da casa do Arsenal por 3 a 1.

A partida ficou marcada pelo 100º gol de Cristiano Ronaldo na Premier League e pelo pênalti perdido de Bruno Fernandes, que poderia mudar a história do duelo.

Com o resultado, o time de Ralf Rangnick permanece na sexta colocação, com 54 pontos, e ainda corre risco de não conquistar vaga na próxima Liga dos Campeões. Já os Gunners entraram no G4 com 60 somados, dois a menos que o terceiro colocado Chelsea.

Agroa, o Arsenal entra em campo apenas na próxima semana, no domingo, dia 1º de maio. Fora de casa, enfrenta o West Ham, às 12h30 (de Brasília), pelo torneio nacional. Já o United terá embate duro na quarta-feira, dia 28 deste mês. No Old Trafford, recebe o Chelsea às 15h45.

Primeiro tempo

O Arsenal parecia mais ofensivo no início, porém, ao decorrer dos minutos, o embate ficou muito disputado.

O time da casa abriu o marcador logo no primeiro minuto. A equipe vinha estudando o campo defensivo do adversário e, após falha de Varane e Alex Telles, Saka deu belo chute com curva, mas De Gea defendeu. Na sobra, Nuno Tavares, livre de marcação, só empurrou para o fundo das redes.

Não demorou muito para o Manchester United acordar e tentar criar oportunidades para o empate. Em um vacilo de Ramsdale, McTominay encontrou Bruno Fernandes. O atleta finalizou para o gol, mas o brasileiro Gabriel Magalhães chegou para interceptar o perigo.

Na sequência, duas belas chances foram protagonizadas, uma de cada lado.. Pelo United, Dalot mandou uma bomba e acertou o travessão. Pelo Arsenal, Ödegaard deu um passe absurdo de letra entre os zagueiros e Nketiah chutou forte, porém De Gea cresceu novamente e não deixou que a bola entrasse.

Mas, de tanto tentar, o elenco de Arteta cravou um pênalti. Aos 25, Nketiah marcou o segundo dele, mas o tento foi anulado. Porém, após revisão do lance, o juiz viu uma sobrecarga de Alex Telles em Saka dentro da área.

Na marca da cal, o atacante foi para a bola e deslocou o goleiro batendo no canto esquerdo, ampliando a vantagem.

Sem muito tempo para comemorar, o United teve grande reação e Cristiano Ronaldo recolocou sua equipe no jogo, além de marcar seu 100º gol na Premier League. O português apareceu entre zagueiros após cruzamento de Matic e descontou no placar.

Segundo tempo

Em um cenário bem diferente dos primeiros 45 minutos, o técnico Ralf Rangnick viu seu time crescer e disputar todos os lances.

Aos dez minutos da segunda etapa, Bruno Fernandes desperdiçou a melhor chance até então de empate. Nuno Tavares deixou seu braço aberto na área e o juiz assinalou pênalti. O camisa 11 foi para a cobrança, mas mandou na trave do goleiro.

Por milímetros, Cristiano Ronaldo não tem seu segundo gol validado. Ele mandou para o alvo após passe de Elanga, mas estava impedido.

Se de um lado não entrava, do outro o roteiro não foi o mesmo. Para decretar a vitória, Xhaka fez um gol belíssimo de fora da área. De pé direito, pegou a bola e acertou uma bomba para os Gunners.