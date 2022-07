Cristiano Ronaldo não se apresenta ao United para pré-temporada

Cristiano Ronaldo não se apresentou ao Manchester United para o início da pré-temporada. Conforme apontou o “The Sun”, o jogador foi ausência por “motivos familiares”.

Na semana passada, a imprensa inglesa apontou o desejo de CR7 deixar a equipe inglesa, que não conquistou vaga para a Liga dos Campeões e terá que se contentar em disputar a Liga Europa nesta temporada.

Grande parte do elenco dos Red Devils já trabalham com o técnico Erik ten Hag desde a última semana. Nesta segunda-feira, os atletas que serviram suas respectivas seleções, incluindo o astro português, deveriam começar os trabalhos no CT.

Nomes como o Fred, Bruno Fernandes e Maguire compareceram como o programado. Além deles, o volante McTominay, que está sendo especulado no Newcastle, também iniciou a pré-temporada.

A equipe tem uma turnê programada na Tailândia e na Austrália. A princípio, o United conta com Cristiano Ronaldo na delegação, que viaja na próxima sexta-feira.