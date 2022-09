Cristiano Ronaldo presta homenagem emocionante à rainha Elizabeth II

O futebol inglês está de luto pelo falecimento da rainha Elizabeth II. Nessa quinta-feira (8/9) as autoridades britânicas informaram ao Mundo sobre a morte da monarca, aos 96 anos. Todos os times da Premier League e alguns de seus jogadores prestaram condolências e homenagens a família Real.

Na manhã desta sexta-feira (9/9), Cristiano Ronaldo, que faz sua segunda passagem pelo Manchester United, publicou uma homenagem emocionante a Rainha.

Em suas redes sociais, o português escreveu que durante todos os anos em que morou na Inglaterra, sentiu o amor que o povo britânico sentia pela sua Rainha e o quão importante Elizabeth II era para o Reino Unido.

“Sete anos da minha carreira foram jogados na Premier League, fazendo desta minha 8ª temporada morando na Inglaterra. Ao longo desses anos, senti o amor eterno do Reino Unido por sua rainha e o quão importante Sua Majestade foi e será para sempre para o povo britânico. Presto meu respeito à sua memória e lamento essa perda insubstituível para o país que aprendi a chamar de lar. Meus pensamentos e orações estão com a Família Real.”, escreveu o craque.

Homenagens no esporte

As homenagens pelo falecimento da rainha Elizabeth II tomaram o mundo do esporte. Desde o anúncio oficial, diversos personagens importantes se pronunciaram. Na Formula 1 , as equipes britânicas e não britânicas prestaram suas condolências à Família Real.

Antes do início da primeira partida da semifinal feminina do US Open, foi respeitado o um minuto de silêncio pela morte da monarca. Jogadores e ídolos brasileiros também se manifestaram.

Em suas redes sociais, Pelé , o ‘rei do futebol’, relembrou seu encontro com a rainha Elizabeth II e lamentou seu falecimento.

Premier League

Devido ao período oficial de luto nacional na Inglaterra, a Premier League optou por adiar a sétima rodada da competição, que estava marcada para este fim de semana.

A organização do torneio tomou essa decisão apesar de o governo britânico ter anunciado que cancelar os eventos esportivos não era obrigatório durante o período de luto nacional.