Cristiano Ronaldo se desculpa por derrubar celular de torcedor do Everton

Após derrota para o Everton, pelo Campeonato Inglês, o atacante do Manchester United, Cristiano Ronaldo, derrubou o celular de um torcedor, quando estava à caminho do vestiário no Goodison Park. Em suas redes sociais, o português se desculpou por sua “explosão” e disse que precisa “dar exemplo para todos os jovens”.

Ainda, a fim de mostrar “espírito esportivo”, o jogador fez um convite ao torcedor para assistir a um duelo da equipe no Old Trafford.

“Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que amam o belo jogo. Gostaria de pedir desculpas pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair play e espírito esportivo”, publicou o jogador em seu Instagram.

O Manchester United ocupa atualmente a sétima colocação na Premier League com 51 pontos. Esta posição deixa os Red Devils fora da zona de classificação para as ligas europeias. Na próxima rodada, a equipe de Rangnick enfrenta o Norwich, em Old Trafford, às 11 horas (de Brasília).