Cristiano Ronaldo se manifesta após afastamento do Manchester United

As polêmicas envolvendo Cristiano Ronaldo e Erik Ten Hag seguem borbulhando no futebol europeu. Após ser afastado do duelo entre Manchester United e Chelsea, o astro português usou suas redes sociais para se manifestar sobre o assunto.

Durante a vitória por 2 a 0 diante do Tottenham, na última quarta-feira, Cristiano Ronaldo, que ficou no banco de reservas, deixou o campo mais cedo. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o jogador ficará de fora do próximo jogo da equipe.

Em nota publicada em seu perfil, Cristiano afirmou manter postura respeitosa em seus relacionamentos.

“Como sempre fiz em minha carreira, eu tento viver e jogar respeitosamente com meus colegas, adversários e meus treinadores. Isso não mudou. Eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que eu fui pelos últimos 20 anos jogando na elite do futebol, e o respeito sempre foi parte importante do meu processo de tomada de decisões”, escreveu o português.

Aos 37, o atacante é um dos veteranos no elenco do Manchester United, papel o qual ressaltou como motivo de boa conduta.

“Eu comecei bem jovem, os exemplos dos jogadores mais velhos e mais experientes sempre foram muitos importantes para mim. Assim, anos depois, eu sempre tentei ser um exemplo eu mesmo para os jovens que cresciam em todos os times que eu representei. Infelizmente, isso não é sempre possível e as vezes o calor do momento traz o máximo de nós”, reconheceu Cristiano Ronaldo.

Afastado

Agora, o atacante português está fora do duelo deste sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea, em Stanford Bridge. Para o camisa 7, é hora de trabalhar para voltar aos gramados o mais rápido possível.

“No momento, eu só sinto que tenho que continuar trabalhando forte em Carrington (centro de treinamentos do Manchester United), apoiando meus colegas de equipe e estar pronto para tudo que vier em todos os jogos. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Isso é Manchester United, e unidos nós precisamos nos manter. Logo, estaremos juntos novamente”, concluiu Cristiano Ronaldo.