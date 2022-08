Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester United

Reserva, mas “não à venda”; incomodado, mas “com um papel no futuro”: a situação de Cristiano Ronaldo continua gerando debates em torno do Manchester United. Ainda mais depois da vitória sobre o Liverpool, por 2 a 1, na segunda-feira, sem a participação do português.

Com a entrada de Cristiano aos 41 minutos do segundo tempo, o United conseguiu diante dos Reds seu primeiro triunfo no Campeonato Inglês, para o alívio do técnico holandês Erik Ten Hag, que estava começando a ser questionado após as derrotas para Brighton (2 a 1) e Brentford (4 a 0).

Ao deixar o astro no banco contra o rival, Ten Hag se arriscou, embora tenha valido a pena no final. Por outro lado, a decisão alimentou o debate sobre o futuro de um jogador cujo comportamento está gerando polêmica desde a pré-temporada.

Com a sintonia do trio de ataque formado por Marcus Rashford, Jadon Sancho e Anthony Elanga, Cristiano certamente terá dificuldade para se encaixar no time titular a curto prazo, embora o técnico holandês coloque “panos quentes” na situação.

Relação distante

“Não preciso mencionar Harry Maguire [também reserva contra o Liverpool] e Ronaldo. São jogadores incríveis que terão um papel no futuro, também a curto prazo”, afirmou Ten Hag, que revelou que é sempre difícil deixá-los de fora.

Estas declarações conciliadoras, no entanto, escondem uma relação distante entre jogador e treinador. Cristiano não participou da excursão de pré-temporada do United por “motivos familiares” e, logo depois, comunicou aos dirigentes seu desejo de se transferir para outro clube – de preferência um que esteja na Liga dos Campeões, o que não é o caso dos Red Devils.

Ainda assim, o jogador provocou a ira de Ten Hag ao abandonar antes do final um jogo de preparação contra o Rayo Vallecano, no qual foi substituído no intervalo. Desta forma, não parece estranho que desde o início do campeonato o português tenha tido poucos minutos em campo. Cristiano, de 37 anos, só jogou uma partida completa, na goleada sofrida para o Brentford.

O português terminou a temporada passada como artilheiro do Manchester United – 18 gols na Premier League -, mas sua estrela está se apagando. Além disso, os analistas na Inglaterra acreditam que o perfil e a idade de Cristiano não são compatíveis com o estilo de jogo pretendido por Ten Hag, que exige pressão constante e muita intensidade.

Em busca de um comprador

O holandês, no entanto, relativiza a situação. “Creio que ele pode se adaptar. Em toda sua carreira, fez isso com vários treinadores, em vários sistemas. Sempre jogou, então por que não poderia conseguir? Sua idade não é um problema”, disse Ten Hag depois da vitória contra o Liverpool.

Ainda assim, a situação de Cristiano pode levar seu agente Jorge Mendes a acelerar a busca por um comprador: entre os clubes especulados nas últimas semanas estão Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Olympique de Marselha.

O que explica o discurso cauteloso de Ten Hag quando lembra de um jogador que pode, no fim das contas, ficar no United e que, portanto, deve ser perdoado? Na segunda-feira, o técnico elogiou a contratação do volante brasileiro Casemiro, que chega ao time inglês para trazer “liderança dentro de campo”.

“Esta liderança Ronaldo também tem. Precisamos de conselhos para os jovens jogadores que ainda não conquistaram títulos”, ressaltou o treinador holandês.