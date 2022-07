Cristiano Ronaldo volta ao CT do United para discutir o futuro no clube

O craque português Cristiano Ronaldo, que não compareceu à volta aos treinos do Manchester United no início da pré-temporada, retornou ao centro de treinamento do clube para discutir seu futuro. É possível ver o jogador no local segundo imagens publicadas nesta terça-feira por veículos de imprensa britânicos.

O atleta de 37 anos alegou “problemas familiares” para justificar sua ausência na volta aos treinamentos dos Red Devils no dia 4 de julho e na posterior excursão da equipe por Ásia e Oceania.

Cristiano informou à diretoria que desejava ser negociado com uma equipe que irá disputar a Liga dos Campeões da Europa, já que o United não conseguiu se classificar para a competição.

Segundo a imprensa, o português compareceu ao CT do clube acompanhado de seu representante Jorge Mendes e tem marcada uma reunião com o treinador Erik Ten Hag.

A diretoria do clube afirma que o jogador não está à venda e tem mais um ano de contrato. Apesar de rumores sobre o interesse de equipes como Bayern de Munique, Chelsea e Atlético de Madrid, a hipotética transação financeira não seria fácil. Na temporada passada, Cristiano Ronaldo foi o mais bem pago do elenco, com mais de 500 mil euros por semana (R$ 2,7 milhões na cotação atual).

No entanto, o português estaria disposto a reduzir seu salário em cerca de 30%. Mas ainda assim, devido a sua idade, o atleta não significa uma solução a longo prazo para um eventual comprador.