Crítica: Um Lugar Bem Longe Daqui é intenso e idêntico ao livro

Não é segredo para ninguém que a adaptação de livros para produções cinematográficas costumam decepcionar os fãs da obra de um autor famoso. Nesta quinta-feira (1º/9), no entanto, os apaixonados por Um Lugar Bem Longe Daqui, escrito pela americana Delia Owens, poderão ver nos cinemas tudo que leram nas páginas da obra, lançada pelo Brasil pela editora Intrínseca.

O romance acompanha a jornada de Kya Clark (Daisy Edgar-Jones), uma menina que aos seis anos é abandonada por toda sua família. Sozinha e hostilizada pelas pessoas da cidade mais próximas, Kya vive escondida na natureza selvagem que cerca sua casa, onde aprende com as plantas e os animais a se virar sozinha.

Assista ao Metrópoles Já Viu de Um Lugar Bem Longe Daqui:

Mesmo que, pela sinopse, Um Lugar Bem Longe Daqui pareça mais uma história típica de romance com uma “volta por cima”da protagonista, a obra da Sony carrega um enredo forte, irreverente, cheio de significado e com temas sociais ainda sensíveis pela sociedade.

Uma coisa é fato: a Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon, que decidiu adaptar a obra após a atriz se apaixonar pela história de Owens, não poupou em mostrar o necessário para fazer com que o espectador se sinta compenetrado e até apavorado com a vida inimaginável de Kya Clark.

No filme, somos apresentados ao relacionamento abusivo, ao estupro, a desigualdade social, ao racismo, ao preconceito e ao abandona parental. Acontece que, diferente dos típicos filmes que carregam um “Q” de romance, Um Lugar Bem Longe Daqui mostra muito claramente os efeitos que o isolamento social pode causar em um ser humano.

Enredo do livro Como dito anteriormente, os fãs do livro não vão se decepcionar com a adaptação da Sony Pictures. Um Lugar Bem Longe Daqui é idêntico (com todas as letras) à obra de Delia Owens. O filme é fiel até aos pequenos detalhes do livro, como a aparência física dos personagens e as cores da flora e fauna do brejo de Barkley Cove, na Carolina do Norte.

Veja o trailer:

É claro que a produtora precisou adaptar a linha do tempo apresentada no livro. Na obra, acompanhamos a história de Kya do passado ao futuro, sendo cada capítulo uma viagem pela vida difícil da protagonista. Já no filme, os saltos no tempo acontecem de forma diferente. Esse detalhe, no entanto, não atrapalha o desenvolvimento da história.

Fora isso, o final do filme é completamente firme em seu entendimento, mas poupa detalhes, o que não é tão incomum em uma adaptação de livro para obra cinematográfica.

Avaliação: Excelente

