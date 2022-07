Cruzeiro acerta tempo de contrato e fica perto de anunciar Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues está cada vez mais perto do Cruzeiro. Conforme apurou o Superesportes, já há um acordo para que o atacante de 25 anos, que tem os direitos econômicos ligados ao Tombense e esteve por último no Famalicão-POR, assine contrato até dezembro de 2023 com a Raposa.

A expectativa das partes envolvidas na negociação é que Bruno desembarque em Belo Horizonte já nesta terça-feira (5) para realizar exames médicos e assinar o vínculo – a passagem aérea, contudo, ainda não está confirmada. Embora só possa estrear após 18 de julho, quando abre a janela de registros do futebol brasileiro, o jogador já passaria a treinar com o grupo comandado pelo técnico Paulo Pezzolano na Toca da Raposa II.

Natural de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Bruno Rodrigues passa férias com a família desde meados de maio, quando acabou a temporada na Europa. O interesse celeste no jogador foi divulgado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio.

Em 2021 e 2022, Bruno disputou 40 jogos pelo Famalicão. Ele marcou oito gols e deu quatro assistências. A temporada só não foi melhor do que a de 2020, quando o atacante entrou em campo 47 vezes pela Ponte Preta, marcou 11 gols e deu 11 assistências.

Em 2021, ele também vestiu a camisa do São Paulo no primeiro semestre, mas não recebeu muitas oportunidades sob comando do técnico Crespo – foram sete jogos e nenhum gol. Bruno foi formado nas categorias de base do Athletico-PR. Ele ainda passou por Joiville, em 2017, e Paraná, em 2019.

No esquema tático de Pezzolano, caso acerte de fato com o Cruzeiro, Bruno deverá atuar como um extremo pelo lado esquerdo. Foi essa função que o atacante exerceu nas últimas temporadas. Ele enfrentará concorrência direta de Jajá, Luvannor, Vitor Leque e Waguininho.