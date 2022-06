Cruzeiro bate Ponte Preta para ampliar liderança na Série B

O Cruzeiro derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (16) no estádio do Mineirão, e ampliou a sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

🕘 49’ | 2T | VITÓRIA NOSSA, NAÇÃO AZUL! Me dá mais 3 pontos, papai! Edu e Matheus Bidu marcaram os gols. ⚽️#CRUxPON | 2×0#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/Us8N5s6UGQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 16, 2022

Após o triunfo em casa, a Raposa chegou aos 31 pontos, seis de vantagem sobre o vice-líder Bahia, que perdeu de 1 a 0 para a Chapecoense na última terça (14) na abertura da 13ª rodada da competição. Já a Macaca ficou na 18ª posição, dentro do Z4, com 12 pontos, após o revés.

O Cruzeiro abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o centroavante Edu recebeu lançamento longo, dominou e bateu na saída do goleiro Caíque França. A Raposa ampliou para 2 a 0 no primeiro minuto da etapa final, com Bidu após cruzamento de Rafa Silva.