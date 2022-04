Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam morte de Rincón

Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro lamentaram nesta quinta-feira (14) a morte do ex-meio-campista Freddy Rincón, de 55 anos. O ídolo do futebol colombiano faleceu em Cali, na Colômbia, devido um trauma cranioencefálico severo provocado por acidente de trânsito na madrugada da última segunda-feira (11).

Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional, como Napoli e Real Madrid. No Brasil, o colombiano vestiu as camisas de Palmeiras (1994, 1996/1997), Santos (2000/2001) e Cruzeiro (2001), mas foi no Corinthians, entre 1997 e 2000, que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial (2000).