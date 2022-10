Cruzeiro é campeão da Série B sem entrar em campo e bate recorde

O Cruzeiro é campeão da Série B. Na noite desta sexta-feira (30/9), a Raposa contou com as derrota de Bahia e Grêmio e levantou o caneco sem sequer entrar em campo.

O Cabuloso contava com as derrotas dos adversários de G-4 para conquistar o título nesta sexta. O primeiro a entrar em campo foi o Grêmio. Com um time alternativo, o Imortal acabou derrotado para o Sampaio Corrêa fora de casa. Já o Bahia perdeu para a Chapecoense por 3 x 1.

A Raposa venceu a Ponte Preta na quarta-feira (28/9), e torcia contra os dois rivais. Com as derrotas de ambos, sagrou-se campeã da Série B de 2022.

Recorde De quebra, o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno bateu uma marca que pertencia ao Corinthians. O time mineiro tornou-se o clube a garantir o acesso com mais rodadas de antecedência, com seis partidas ainda por disputar.

O Corinthians campeão da competição em 2008 subiu na 34ª rodada, faltando quatro jogos para terminar o certame nacional.

