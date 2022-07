Cruzeiro lucrará R$ 650 mil com venda do volante Éderson para Atalanta

O Cruzeiro terá reforço no caixa para o segundo semestre. A Atalanta, da Itália, acertou com a Salernitana a compra do volante Éderson por 15 milhões de euros (R$ 82,86 milhões). O clube celeste vai receber cerca de R$ 650 pelo chamado mecanismo de solidariedade da Fifa, por ter tido participação na formação do jogador.

Revelado pelo Desportivo Brasil, Éderson teve passagem pelo Cruzeiro entre 2018 e 2020. Em seguida, ele se transferiu para o Corinthians (2020 a 2022) e também atuou pelo Fortaleza, emprestado, entre 2021 e 2022. Pela Raposa, o volante disputou 26 jogos e marcou dois gols. Ele acionou o clube estrelado na Justiça, por atraso nos salários, mas fez um acordo e foi liberado para acertar com o Timão.

Éderson, de 22 anos, estava vinculado ao Corinthians quando foi negociado com a Salernitana, no início de 2022. Foram 15 partidas pelo clube italiano, dois gols e uma assistência. Ele foi importante para a equipe evitar o rebaixamento no Campeonato Italiano.